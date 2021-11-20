Sivas Belediyespor, Niğde maçına hazır

Sadece 70 saniye sürdü! "Biz o sürede anahtarla açamıyoruz"

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TFF 2. Lig Kırmızı Grubun 14. hafta maçında yarın Niğde Anadolu FK takımını ağırlayacak Sivas Belediyespor, bu maçın hazırlıklarını tamamladı.

Muhsin Yazıcıoğlu Tesislerinde yapılan idman 1 saat 10 dakika sürdü. Antrenman ısınma hareketleri ile başladı. Yeşilbeyazlılar daha sonra açma germe yaptı. İdmanın son bölümünde ise Niğde maçının taktiği çalışıldı.

Yeşilbeyazlı ekip antrenmanın ardından kulüp tesislerinde kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.

Sivas Belediyespor ile Niğde Anadolu FK arasındaki müsabakada yarın saat 13.00’de Muhsin Yazıcıoğlu Stadyumunda oynanacak.

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