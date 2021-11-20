Sivasspor, ligde 4. yenilgisini aldı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Başakşehir ile Süper Lig’de 13. karşılaşmasına çıkan DG Sivasspor, bu sezonki 4. mağlubiyetini yaşadı.

Sivasspor, Başakşehir mücadelesiyle birlikte Süper Lig’de 13. maçını oynadı. Sahadan 21 mağlup ayrılan kırmızıbeyazlılar ligde bu sezon 4. yenilgisini elde etti. Yiğidolar, ligin ilk haftasında Konyaspor’a 10, ikinci haftada Trabzonspor’a 21 ve sekizinci haftada Beşiktaş’a da 21 yenilmişti.

Sivasspor bu zamana kadar oynadığı 13 mücadelede 16 gol atarken, kalesinde 15 gol gördü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.