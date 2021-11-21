Sivasspor 57 gündür kazanamıyor

Spor Toto Süper Lig’in 13. haftasında deplasmanda Başakşehir’e 21 mağlup olan DG Sivasspor, tam 57 gündür galibiyete hasret.

Sivasspor, Spor Toto Süper Lig’in 13. haftasında deplasmanda Başakşehir’e 21 mağlup oldu. Kırmızıbeyazlılar, ligde tam 57 gündür kazanamıyor.

Sivas temsilcisi, son galibiyetini bu sezonun 7. haftasında oynanan Karagümrük maçında 40’lık skorla almıştı. Yiğidolar, o maçtan sonra oynadığı 6 maçın 2’sini kaybederken, 4’ünden de sahadan beraberlikle ayrıldı. Son 10 karşılaşmada kalesinde 8 gol gören kırmızıbeyazlı takım, rakip fileleri ise sadece 6 kez havalandırdı.

Sivasspor’un son 6 maçta aldığı skorlar şöyle;

BeşiktaşSivasspor: 21

SivassporAntalyaspor: 22

SivassporAdana Demirspor: 11

AltaySivasspor: 11

SivassporGiresunspor: 00

BaşakşehirSivasspor: 21

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