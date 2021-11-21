Müzede evlilik teklifi



Yasin KIRASArife Defne ARSLAN/ SİVAS, (DHA)SİVAS'ta Burak Volkan Sümbül (31), müzeleri çok seven kız arkadaşı Ecen Nur Dolunay'a (31) Sanayi Mektebi Müzesi'nde sürpriz evlilik teklifinde bulundu. Teklife `Evet´ diyen Dolunay, "Hiç ummadığım bir evlilik teklifiydi. Böylesi bir teklif de bize yakışırdı" dedi.

Ankara'da bir zincir mağazanın şube sorumlusu olan Burak Volkan Sümbül, kız arkadaşı Ecen Nur Dolunay ile görüşmek için Sivas'a geldi. Kız arkadaşına evlenme teklif etmeye karar veren Sümbül, sürpriz için arkadaşlarından yardım istedi. Sümbül, müzeleri çok seven Ecen Nur Dolunay´a evlilik teklifini 58 yıl boyunca yarı açık cezaevi olarak kullanılan, daha sonra aslına göre restore edilip müzeye dönüştürülen Şehir ve Sanayi Mektebi Müzesi'nde etmeyi planladı. Sanayi Mektebi Müzesi Müdürü Fatih Mehmet Tanrıveren ile görüşen Sümbül, kadın mahkumların yatakhane kısmını balon ve gül yapraklarıyla süsledi.

Mehmet Tanrıveren, kentteki bütün müzeleri gezdikten sonra Sanayi Mektebi Müzesi´ne gelen çifti gezdirdi, bilgi verdi. Kadın mahkumların yatakhane bölümüne geldiklerinde Sümbül, yatağa gizlediği yüzüğü alarak kız arkadaşı Dolunay'ın önünde diz çöküp evlenme teklif etti. Teklif karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen Dolunay, 'evet' yanıtını verdi.

'HİÇ UMMADIĞIM BİR TEKLİFTİ'

Beklemediği bir anda evlilik teklifi aldığını söyleyen Ecen Nur Dolunay, "Sivas'taki bütün müzeleri gezip burada böyle bir şeyle karşılaşınca şoke oldum. Sevgilime teşekkür ediyorum. Hiç ummadığım bir evlilik teklifiydi. Böylesi bir evlilik teklifi de zaten bize yakışırdı. Bu konuda hiç mütevazı olamayacağım. Hala şoktayım" dedi.

Kız arkadaşının müzeleri çok sevdiğini söyleyen Burak Volkan Sümbül ise, "İki gözümün çiçeği müzeleri çok seviyordu. Müzeleri gezince çok mutlu oluyor. Onun mutluluğu da benim mutluluğumdur. Böyle bir sürpriz yapmaya kadar verdim. Sağ olsunlar arkadaşlarım ve buradaki yetkililer bana yardım etti" diye konuştu. DHA-Genel Türkiye-Sivas Yasin KIRAS-Arife Defne ARSLAN

2021-11-21 15:04:21



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