Sivas’ta “Kampüse hoş geldin” konserleri sürüyor Binlerce üniversite öğrencisine ev sahipliği yapan Sivas’ta Sivas Belediyesi’nin öğrencilere yönelik başlattığı “kampüse hoş geldin” konserleri sürüyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sivas’ta “Kampüse hoş geldin” konserleri sürüyor Binlerce üniversite öğrencisine ev sahipliği yapan Sivas’ta Sivas Belediyesi’nin öğrencilere yönelik başlattığı “kampüse hoş geldin” konserleri sürüyor

İHA

Sivas’ta “Kampüse hoş geldin” konserleri sürüyor Binlerce üniversite öğrencisine ev sahipliği yapan Sivas’ta Sivas Belediyesi’nin öğrencilere yönelik başlattığı “kampüse hoş geldin” konserleri sürüyor

Binlerce üniversite öğrencisine ev sahipliği yapan Sivas’ta Sivas Belediyesi’nin öğrencilere yönelik başlattığı “kampüse hoş geldin” konserleri sürüyor.
Sivas Belediyesinin düzenlediği "Kampüse Hoşgeldin" konserlerinin biri de geçtiğimiz gece gerçekleştirildi. Binlerce kişinin katıldığı konserde Belediye Başkan Hilmi Bilgin gençlere kültür ve sanat etkinliklerinin devam edeceği sözünü verdi.
Tarihi Kent Meydanında düzenlenen konserde sahne alan Sonses en sevilen şarkılarını seslendirdi.
Binlerce Sivaslı ve Cumhuriyet Üniversitesi öğrencilerinin katıldığı konserde dinleyenlerine güzel bir müzik keyfi yaşatan Sonses, "Yak, Hasbalkader, Çatkapı” isimli eserlerini de sevenleri için söyledi. Sonses’i dinleyenler; şarkılara eşlik edip, keyifli bir gece geçirdi.
Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Bilal Sonses’e teşekkür ederek Sivas el sanatları ürünlerinin yer aldığı hediye takdim etti.
Konser alanını dolduran binlerce genç için önümüzdeki aylarda da kültür sanat etkinliklerinin devam edeceğini dile getiren Başkan Bilgin, “Soğuk kış günlerinde içimizi ısıtacak güzel programlarla sizlerle bir araya geliyoruz. İnşallah bu kış eğlenceye, kültüre, sanata doyacağımız farklı programlarla sizleri buluşturacağız. Ben Cumhuriyet Üniversitesi’ni tercih ederek ilimize gelen tüm öğrencilerimize ‘Hoş Geldiniz’ demek istiyorum. Sanatçımız Bilal Sonses’e de teşekkür ediyor, iyi eğlenceler diliyorum.” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Tarihi köprü ilginç mimarisi ile dikkat çekiyor Sivas’ın Kangal ilçesinde bulunan tarihi Halil Rıfat Paşa köprüsü, bilindik köprülerden farklı olarak çapraz kemerleri ile dikkat çekiyor
YEREL HABERLER Tarihi köprü ilginç mimarisi ile dikkat ...
Sis soğukla birleşti, ortaya bu manzaralar çıktı Sivas’ta yoğun sisle birlikte hava sıcaklığı sıfırın altına düşünce ortaya izlemeye doyulmayan manzaralar çıktı
YEREL HABERLER Sis soğukla birleşti, ortaya bu manzaralar ...
Önce park halindeki araçlara çarptı sonra yan yattı: 1 yaralı Sivas’ta park halindeki araçlara çarptıktan sonra yan yatan otomobilin sürücüsü yaralandı
YEREL HABERLER Önce park halindeki araçlara çarptı sonra yan yattı: ...
TFF 2. Lig: Sivas Belediyespor: 6 - Niğde Anadolu FK: 1
YEREL HABERLER TFF 2. Lig: Sivas Belediyespor: 6 - Niğde Anadolu FK: ...
Müzede evlilik teklifi
YEREL HABERLER Müzede evlilik teklifi
Bu belediye bütçesini ikiye katladı Sivas’ın Kangal Belediyesi bütçesini ikiye katlamayı başardı
YEREL HABERLER Bu belediye bütçesini ikiye katladı Sivas’ın Kangal ...
İlk kez görenler anlam veremiyor, nedenini öğrenince takdir ediyor Sivas’ta köy sakinleri kışlık odunlarını temin etmek ağaçları kökünden kesmek yerine sadece dallarını kesiyor, dalsız ve yapraksız kalan ağaçlar görenlerin dikkatini çekiyor
YEREL HABERLER İlk kez görenler anlam veremiyor, nedenini öğrenince ...
Sivasspor 57 gündür kazanamıyor
YEREL HABERLER Sivasspor 57 gündür kazanamıyor
Sivasspor, ligde 4. yenilgisini aldı
YEREL HABERLER Sivasspor, ligde 4. yenilgisini aldı
Pedro Henrique ligdeki gol sayısını 2 yaptı
YEREL HABERLER Pedro Henrique ligdeki gol sayısını 2 yaptı
Sultangazi Belediye Başkan Yardımcısı ile AK Parti Sultangazi İlçe Başkanı kazada yaralandı
YEREL HABERLER Sultangazi Belediye Başkan Yardımcısı ile AK Parti ...
Sivas Belediyespor, Niğde maçına hazır
YEREL HABERLER Sivas Belediyespor, Niğde maçına hazır
Kadınlar Hentbol 1. Ligi: Sivas Belediyespor: 42 - Kızıltepe Spor Lisesi: 34
YEREL HABERLER Kadınlar Hentbol 1. Ligi: Sivas Belediyespor: 42 - ...
(Düzeltme) Konvoyda kaza: 4 yaralı Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun’un ekibi geçirdiği trafik kazasında yaralandı
YEREL HABERLER (Düzeltme) Konvoyda kaza: 4 yaralı Sultangazi ...
Sultangazi Belediye Başkanı Dursun trafik kazasında yaralandı
YEREL HABERLER Sultangazi Belediye Başkanı Dursun trafik kazasında ...
Ümit Özdağ: 10 milyon imzayı TBMM'ye teslim edeceğiz
YEREL HABERLER Ümit Özdağ: 10 milyon imzayı TBMM'ye teslim edeceğiz
Ali Babacan: Hiçbir ittifakta olma durumumuz yok
YEREL HABERLER Ali Babacan: Hiçbir ittifakta olma durumumuz yok
Başakşehir - Sivasspor maçının VAR’ı Özgüç Türkalp
YEREL HABERLER Başakşehir - Sivasspor maçının VAR’ı Özgüç Türkalp
Eşi benzeri yok, ziyaretçiye hasret Sivas’ın Alacahan köyünde bulunan 850 yıllık kervansaray ismini alaca taşlarından alırken, ziyaretçi azlığı nedeniyle sadece ziyaretçisi geldiğinde açılıyor
YEREL HABERLER Eşi benzeri yok, ziyaretçiye hasret Sivas’ın Alacahan ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.