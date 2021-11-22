Çöpten elde edilen enerji, cam serayı ısıtacak



Yasin KIRASAyşe Mine EĞÜZ/ SİVAS, (DHA)SİVAS Belediyesi, ısıtması çöpten üretilen elektrik ile sağlanacak olan cam sera projesinin temelini attı. Topraksız tarım teknolojisi ile üretim yapılacak serada yıllık 2 bin 500 ton domates üretimi hedefleniyor.

Sivas Belediyesi'nin Katık Atık Tesisi yanına projelendirdiği 55 dönüm araziye kurulacak olan Venlo tipi cam sera için temel atma töreni düzenlendi. Törene Sivas Valisi Salih Ayhan, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Kul, İl Jandarma Komutanı Albay İdris Tataroğlu, İl Emniyet Müdürü Burhan Akçay ve protokol üyeleri katıldı. Kurulacak olan seranın kış aylarında yanında bulunan Katı Atık Tesisi'ndeki çöplerden üretilecek elektrik enerjisi ile ısıtılacak. Serada ayrıca son teknoloji topraksız tarım teknikleri kullanılarak sıfır ilaç ve iyi tarım modeli ile yıllık 2 bin 500 ton salkım domates üretimi yapılması hedefleniyor.

'TARIMSAL ANLAMDA DEĞER KATACAK'

Açılışta konuşan Sivas Valisi Ayhan, "Bu proje ilk olarak tarımsal anlamda bir değer katacak. Salgın döneminde tarımın önemi, insanlık için olmazsa olmazlığını ve şu anki fiyat artışlarını da gördüğümüz zaman bu işe tarım boyutuyla baktığımızda güzel bir eser ortaya çıkıyor. İkinci olarak belediyemizin yenilikleri takip ettiğini görebilmiş oluyoruz. Bu belediyenin bakış açısı ve vizyonunun da bir yansımadır. Üçüncü olarak bir firmayla kurumun bütçesinden tek bir kuruş çıkmadan sadece bilgi ve imkan sunularak yatırımcı firma da parasını koyuyor ve bir eser ortaya çıkıyor. Bir de istihdam boyutuna bakıldığı zaman şehrimize bir istihdam kazandırılmış oluyor. Çevreci bir proje olarak Sivas'a örnek bir projedir" dedi.

'100 KİŞİ İSTİHDAM EDİLECEK'

Sivas Belediye Başkanı Bilgin ise tesisin yaklaşık 55 milyon TL'ye mal olacağını belirterek, "Sera projesi, ihtiyaç duyduğu enerji ve ısıyı mevcut çöpten enerji üretilen tesisten alacak. Sıfır ilaç kullanımı ve iyi tarım yöntemiyle yıllık 2 bin 500 ton salkım domates üretimi hedeflenen tesis, yurt dışına da ürün ihraç edebilecek. 50 dönüm üzerine kurulacak sera, son teknoloji sistemiyle topraksız tarıma örnek bir tesis olacak. Ayrıca serada ilk etapta kadın çalışanların çoğunlukta olduğu 100 kişi istihdam edilecek. Şehrimiz ve ülkemiz için örnek olmasını, hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Emeği ve katkısı bulunan tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu. DHA-Ekonomi Türkiye-Sivas Yasin KIRAS-Ayşe Mine EĞÜZ

2021-11-22 16:09:06



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