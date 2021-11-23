STSO, Sivas'ta bir ilke imza attı Sivas Ticaret ve Sanayi Odası yaptığı örnek çalışmalarla 5 yıldızlı “A” sınıfı Akredite Odalar arasına girdi

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası yaptığı örnek çalışmalarla 5 yıldızlı “A” sınıfı Akredite Odalar arasına girdi.

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO), Sivas'ta bir ilke imza atarak Türkiye’de sayılı olan 5 yıldızlı “A” sınıfı Akredite Odalar arasına girmeyi başardı. Sivas TSO Başkanı Mustafa Eken, Meclis Başkanı Çetin Yıldırım ve Oda çalışanlarıyla birlikte pasta kesti.

“Hayal etmek, inanarak çalışmak başarıyı getirdi’’

Sivas TSO Başkanı Mustafa Eken, konuyla ilgili, yaptığı açıklamada, "Hayal etmek, inanarak çalışmak başarıyı getirdi; Sivas Ticaret ve Sanayi Odamız 5 Yıldızlı A Sınıfı Akredite oldu. Üyelerimizin teveccühü ile ‘Gelişim Değişimle Başlar’ sloganımızla 2018 yılında göreve geldiğimizde Sivas Ticaret ve Sanayi Odamız B Sınıfı Akredite Odaydı. Yaptığımız değerlendirme sonucu B Sınıfı Akredite Oda olarak devam edebilmemiz için mevcut yapıda devam etmemiz gerektiği, aksi halde bir alt sınıfa düşecektik. Sivas Ticaret ve Sanayi Odamız, üyelerine 5 Yıldızlı hizmet verebilmesi için A sınıfı Akredite Oda olmamız gerektiğini biliyorduk ve bu doğrultuda çalışmalarımızı sürdürdük. 11 ve 12 Kasım tarihlerinde 2019, 2020 ve 2021 yıllarını kapsayan Temel Yeterlilikler ve Temel Hizmetler konularında toplam 13 ayrı başlık ve 103 farklı kriterde gerçekleştirilen TOBB Akreditasyon denetimleri sonucunda Odamız, üyelerine dünya standartlarında hizmet sunan 5 yıldızlı A sınıfı ‘Akredite Oda’ olmayı başardı. Bu başarının esas mimarı olan ve bana güvenip bu göreve getiren Odamızın kıymetli üyeleri başta olmak üzere, Yönetim Kurulu Üyelerime, Meclis Üyelerimize ve Odamızın tüm personellerine çok teşekkür ediyorum. 5 yıldızlı “A” sınıfı ‘Akredite Oda’ unvanımız, ilimize ve ülkemize hayırlı olsun. Rabbim bu yolda bizleri mahcup etmesin, birliğimiz beraberliğimiz daim olsun” dedi.

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