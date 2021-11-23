Sivasspor-Hatayspor maçının biletleri satışta

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Spor Toto Süper Lig 20212022 Sezonu’nun 14. hafta maçında DG Sivasspor’un sahasında Hatayspor ile oynayacağı karşılaşmanın biletleri satışa çıktı.

Spor Toto Süper Lig’in 14. hafta maçında Sivasspor ile Hatayspor arasında 28 Kasım Pazar günü saat 16.00’da Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadyumu’nda oynanacak mücadelenin bilet satışı başladı.

Bilet fiyatları ise şöyle:

VIP Alt Tribün: 70 TL

Maraton Tribünü: 50 TL

Osman Seçilmiş Güney Alt ve Üst Tribün: 25 TL

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