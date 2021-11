Kundaktayken öğretmen babasını şehit ettiler: “Baba sevgisini hiç tatmadım" Diyarbakır’ın Lice ilçesinde PKK’lı teröristlerce şehit edilen Öğretmen Asım Özdem’in o dönemde kundakta olan oğlu Mehmet Hakan Özdem, baba sevgisini hiç tatmadığını söyledi

Diyarbakır’ın Lice ilçesinde PKK’lı teröristlerce şehit edilen Öğretmen Asım Özdem’in o dönemde kundakta olan oğlu Mehmet Hakan Özdem, baba sevgisini hiç tatmadığını söyledi.

1954 yılında Sivas’ın Divriği ilçesinde dünyaya gelen ve öğretmen olan Asım Özdem, Diyarbakır’ın Lice ilçesine bağlı Yolçatı köyüne atandı. Özdem, Giresun'a tayininin çıkmasının ardından gitmesine sayılı günler kala, ilk görev yeri olan Diyarbakır’da, 33 yaşında şehadete kavuştu.

21 Mayıs 1987 tarihinde akşam saatlerinde eve gelen bir grup terörist, köyün imamını ve Öğretmen Asım Özdem’i evinden alarak köyün dışına çıkardılar. Öğretmen Özdem ve İmam Mehmet Bayram, PKK’lı teröristler tarafından haince kurşuna dizilerek şehit edildi. Şehit Öğretmen Asım Özdem’in o dönemde kundakta 3 aylık olan oğlu Mehmet Hakan Özdem, Öğretmenler Günü’nü matemli geçirdiğini söyledi. Babasının şehit edildiği zaman kendisinin kundakta olduğunu ve baba sevgisini hiç tatmadığını söyleyen Mehmet Hakan Özdem, ablasının, babasının izinden giderek öğretmen olduğunu ifade etti. Öğretmen Asım Özdem’in kızı Neslihan Özdem, babasının tayininin çıktığı ancak gidemediği Giresun’da görev yapıyor.

Şehit Öğretmen Asım Özdem’in kabri Sivas’ın Divriği ilçesine bağlı Kesme köyünde bulunuyor.



"Konuşacağız diye götürüp şehit ettiler"

Şehit Öğretmen Asım Özdem’in oğlu Mehmet Hakan Özdem, “Babam Asım Özdem, 1954 yılında Sivas’ın Divriği ilçesinde doğmuş. Daha sonra annem Mukaddes Özdem ile tanışıp evlenmişler. Evliliğin sonucunda 5 tane çocukları olmuş. Benim ve ablamın doğum yeri Diyarbakır Lice. Biz babamın ilk görev yeri Diyarbakır Lice’de doğmuşuz. 21 Mayıs 1987 yılında babam şehadete kavuşmuştur. Bir akşamüzeri saat 56 civarında 21 Mayıs günü eve geliyorlar. Annemin bize anlattıkları bu şekilde. Köyden bir tanıdıklarını almışlar. İmammış o da. ‘Hocayı ancak evden senin sayende çıkartabiliriz’ demişler imama. Hocanın sayesinde babamı evden çıkartıyorlar. O sırada annem kapıya gidiyor. Annem güzelce konuşup ‘merak etme yenge, biz hocayla konuşup geri getireceğiz’ demişler. Annem ‘burada konuşun ne konuşacaksanız’ diyor. ‘Yok yenge merak etmeyin’ deyip babamla köyün dışına doğru çıkıyorlar. Evin etrafını tabi o sırada çevirmişler. Annem sonradan giderken görüyor evin etrafındaki insanları. Ondan sonra da babamın PKK tarafından şehit edildiği haberini alıyoruz’’ dedi.



“Baba sevgisini hiç tatmadım’’

Özdem, baba sevgisini hiç tatmadığını belirterek, “Öğretmenler günü hem sevinçli hem buruk geliyor. Çünkü benim için daha çok buruk. Çünkü ben babamı hiç görmedim, kundakta 3 aylık bebektim. Yani hiç babamı hatırlayamıyorum. Baba sevgisini hiç tatmadım. Her zaman benim için buruk, matemli ama aynı zamanda da ablam babamın görevini yaptığı için, öğretmen olduğu için sevinçliyim. Her zaman babamın yaşam tarzını annemin bize anlattıkları kadarıyla biliyor ve izinden gitmeye çalışıyoruz’’ diye konuştu.



Ablası babasının izinden gitti

Mehmet Hakan Özdem, ablasının babasının izinden gittiğini söyleyerek, “Öğretmen olmayı çok istedim ama aynı zamanda da istemedim. Karmaşık duygular içerisindeydim küçüklüğümden beri. Ama ablam Neslihan Özdem, o babamın izinden gitti ve öğretmen olmayı seçti. Çok farklı duygular. O meslekten hem nefret ediyorum hem de onurlu bir meslek olarak görüyorum. Ama babamın başına gelenlerden dolayı istemedim. Her zaman, her daim, 7 gün 24 saat, gece gündüz, düşümüzde bile teröre lanet ediyoruz’’ şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.