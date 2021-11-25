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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sivas'ta kar yağışı; 6 köy yolu kapandı

DHA

Sivas'ta kar yağışı; 6 köy yolu kapandı


SİVAS, (DHA)SİVAS'ta, yüksek kesimlerde kar yağışı etkili olurken, 6 köy yolu ulaşıma kapandı. 
Kentte 2 gündür etkili olan yağmur, yüksek kesimlerde kar yağışına dönüştü. Kar yağışı nedeniyle Akıncılar ilçesinde 3, Doğanşar'da 2 ve Suşehri'nde 1 olmak üzere 6 köy yolu ulaşıma kapandı. İlçe Özel İdare ekipleri, kapalı köy yollarını yeniden ulaşıma açmak için çalışma başlattı. Kent merkezine 58 kilometre uzaklıktaki Yıldız Dağı Koş Sporları Merkezi ise kar yağışıyla bembeyaz oldu. DHA-Genel Türkiye-Sivas Eraydın AYTEKİN
2021-11-25 11:33:53

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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