Sivas'ta kar yağışı; 6 köy yolu kapandı

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SİVAS, (DHA)SİVAS'ta, yüksek kesimlerde kar yağışı etkili olurken, 6 köy yolu ulaşıma kapandı.

Kentte 2 gündür etkili olan yağmur, yüksek kesimlerde kar yağışına dönüştü. Kar yağışı nedeniyle Akıncılar ilçesinde 3, Doğanşar'da 2 ve Suşehri'nde 1 olmak üzere 6 köy yolu ulaşıma kapandı. İlçe Özel İdare ekipleri, kapalı köy yollarını yeniden ulaşıma açmak için çalışma başlattı. Kent merkezine 58 kilometre uzaklıktaki Yıldız Dağı Koş Sporları Merkezi ise kar yağışıyla bembeyaz oldu. DHA-Genel Türkiye-Sivas Eraydın AYTEKİN

2021-11-25 11:33:53



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