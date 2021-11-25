PTT kargoya ait kamyon devrildi: 1 yaralı

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Sivas’ın Gürün ilçesinde PTT kargoya ait kamyon devrildi, yedek sürücü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Kayseri Malatya Karayolu Sivas’ın Gürün ilçesi Mazıkıran mevkiinde meydana geldi. Malatya istikametine gitmekte olan H.D. (39) yönetimindeki PTT Kargoya ait 06 CEN 912 plakalı Ford marka kamyon, yoldan çıkarak devrildi. Kazada araçta yedek şoför olarak bulunan D.D. (48) yaralandı. Yaralı, ambulansla Gürün Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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