Belediyeden örnek çalışma Sivas Belediyesi örnek bir çalışma ile 70 öğretmen odasını yeniledi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Belediyeden örnek çalışma Sivas Belediyesi örnek bir çalışma ile 70 öğretmen odasını yeniledi

İHA

Belediyeden örnek çalışma Sivas Belediyesi örnek bir çalışma ile 70 öğretmen odasını yeniledi

Sivas Belediyesi örnek bir çalışma ile 70 öğretmen odasını yeniledi.
Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin İl genelinde Sivas Belediyesi tarafından hayata geçirilen eğitim yatırımlarının tanıtımı ve yenilenen 70 öğretmen odasının açılış töreni için eğitim camiasıyla bir araya geldi. Fidan Yazıcıoğlu Kültür Merkezinde düzenlenen programa Sivas Valisi Salih Ayhan, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Âlim Yıldız, Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Kul, İl Milli Eğitim Müdürü Ergüven Aslan, İl protokolü, Okul Müdürleri, Okul Aile Birliği Başkanları, öğretmenler, eğitim sendikası başkanları ve muhtarlar katıldı. Ardından kesilen kurdeleyle hizmetlerin açılışı yapıldı. Programda ayrıca Başkan Bilgin'in Selçuk Anadolu Lisesi'nden Edebiyat Öğretmeni olan Seyit Karataş, öğrencisi olan Bilgin'e okul diplomasını hediye etti.

“Eğitime yapılan yatırım, geleceğimize yapılan yatırımdır”

Vali Salih Ayhan, eğitim camiasına yönelik yapılan hizmetler için Başkan Bilgin ve ekibine teşekkür ederek, “Türkiye’de örnek bir projeyi de hayata geçirmiş olduk. Geleceğimizin teminatı olan gençlerimizi yetiştiren öğretmenlerimizin huzur içinde bulunmasını önemsediğimizi bilmenizi istiyorum. Bu anlamda Belediye Başkanımız Hilmi Bilgin, Sivas merkezde bulunan 70 okulumuzun öğretmenler odasını yenileyerek günümüz teknolojisine uygun olarak donattı. Eğitime yapılan yatırım geleceğimize yapılan yatırımdır. Onun içinde bizlerde eğitim camiasının her daim yanında olduğumuzu söylemek istiyorum. Öğretmenler odası, kurumsal kimliğin yeşerdiği, aidiyetin güçlendiği ve ekip ruhunun geliştiği özel alanlardır. Bu alanların en modern en nezih standartlara ulaşması adına yapılan çalışmaların eğitime doğrudan yapılan desteklerdir” dedi.

“70 okulumuzun öğretmenler odasını öğretmenlerimize yakışır şekilde düzenledik”

Başkan Bilgin, 70 okulumuzun öğretmenler odasını öğretmenlerimize yakışır şekilde düzenlediklerini belirterek, “Geleceğimizin teminatı olan öğrencilerimize, fedakâr öğretmenlerimize ve dolayısıyla Milli Eğitim camiamıza büyük önem veriyoruz. Bu anlamda okullarımızda var ise eksik ve noksanları gidererek çözüm odaklı hizmet anlayışıyla çalışıyoruz. İki buçuk yıllık görev süresi boyunca hep şunu söyledik. Sivas Belediyesi olarak şehrimizin her alanında, her noktasında olacağız, adeta şehrimizin kılcal damarı olarak her alanda hemşerilerimize hizmet etmek her alanda onları daha mutlu kılacak projeleri hayata geçirecek hizmetleri yapacağız dedik. Bu noktada eğitim olmazsa olmazımızdı. Eğitim camiamıza yapacağımız her hizmetin şehrimizin geleceğine yarınlarına yapılacak yatırımlar bilinciyle bu noktayı önemsedik ve ilk gün şunu söyledik. Sivas Belediyesi olarak eğitim camiasının emrindeyiz. Emrinde olmaya da devam edeceğiz. Çünkü siz fedakarlık içerisinde yarının Türkiye'si için büyük emek harcıyorsunuz. Yine bir öğretmenler odası ziyaretimizde eğitimcilerimizle yaptığımız istişare toplantısında öğretmenlerimize eğitim camiamıza ne katabiliriz dediğimizde öğretmenler odalarının yenilenme projesini bizlere sundular. Bizlerde İl Milli Eğitim müdürlüğümüzün belirlediği 70 okulumuzun öğretmenler odasını öğretmenlerimize yakışır şekilde düzenleyerek günümüz teknolojisine uygun tasarlayarak teslim ettik. Uzaktan eğitime ulaşamayan öğrencilerimize tablet desteği verme noktasında karar aldık ve hızlı bir şekilde 1 yıllık internet paketi yüklü olarak 4 bin adet tablet bilgisayarımızı öğrencilerimize ulaştırdık. Okullarımızın ihtiyaçlarını öğrenerek gerekli çalışmaları yaparak ihtiyaçlarını giderdik. Yine okullarımızın peyzaj düzenlemesinden asfalt serilmesine, boya badana tamirat ve tadilat işlerinden, spor sahalarına kadar elimizden gelen ne varsa yerine getirmeye düzenlemeye özen gösterdik. Yapılan tüm hizmetlerin şehrimize eğitim camiasına hayırlı uğurlu olmasını diliyorum katılım sağlayan öğretmenlerimize teşekkür ediyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Soğuk hava iş performansını olumsuz etkiliyor Uzman Klinik Psikolog Begüm Özkay, düşen hava sıcaklığı ve gecelerin uzamasının iş hayatındaki motivasyonu düşürdüğünü söyledi
YEREL HABERLER Soğuk hava iş performansını olumsuz etkiliyor Uzman ...
Mahkemenin kararı köylüyü şoke etti KOÇ Holding’e bağlı Demirexport isimli maden firması hakkında, köylüye arsenikli su içirdiği gerekçesi ile ağır ceza mahkemesinde görülen davada çıkan beraat kararı köylüyü şok etti
YEREL HABERLER Mahkemenin kararı köylüyü şoke etti KOÇ Holding’e ...
PTT kargoya ait kamyon devrildi: 1 yaralı
YEREL HABERLER PTT kargoya ait kamyon devrildi: 1 yaralı
Sivasspor’da, Hatayspor maçı hazırlıkları sürüyor
YEREL HABERLER Sivasspor’da, Hatayspor maçı hazırlıkları sürüyor
Kripto para insan sağlığını tehdit ediyor Dijital Bağımlılıkla Mücadele Derneği Başkanı Prof. Dr. Tuncay Dilci, sanal paraların özellikle gençler ve çocuklar olmak üzere insan sağlığı üzerinde olumsuz etkileri olduğunu belirtti
YEREL HABERLER Kripto para insan sağlığını tehdit ediyor Dijital ...
Sivasspor - Hatayspor maçında Arda Kardeşler düdük çalacak
YEREL HABERLER Sivasspor - Hatayspor maçında Arda Kardeşler düdük ...
Rıza Çalımbay: Kesinlikle iyi yerlere geleceğiz
YEREL HABERLER Rıza Çalımbay: Kesinlikle iyi yerlere geleceğiz
Rıza Çalımbay’dan taraftara çağrı: "Gelin bütünleşelim" Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay: "Takımın taraftara ihtiyacı var" "Hakemler bize saygılı olsun" "Uğur Çiftçi hakkında karar yönetimin"
YEREL HABERLER Rıza Çalımbay’dan taraftara çağrı: "Gelin ...
Sivas'ta kar yağışı; 6 köy yolu kapandı
YEREL HABERLER Sivas'ta kar yağışı; 6 köy yolu kapandı
Yıldız Dağı Kayak Merkezi beyaza büründü Türkiye’nin en ekonomik kayak merkezi olan Yıldız Dağı Kayak Merkezi kar yağışıyla birlikte beyaza bürünürken sezon için gün sayıyor
YEREL HABERLER Yıldız Dağı Kayak Merkezi beyaza büründü Türkiye’nin ...
Alacaklarını tahsil edemeyen medikal firmaları sıkıntıda STSO Başkanı Mustafa Eken, salgın döneminde medikal firmaların sorunlarının arttığını belirterek kamu hastanelerinden alacaklarını tahsil edemeyen firmaların sıkıntılarının devam ettiğini söyledi
YEREL HABERLER Alacaklarını tahsil edemeyen medikal firmaları ...
“Herkesin eğitimi sahiplenmesi gerekiyor” 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Kılıçarslan İlkokulunu ziyaret eden Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, “Eğitim, sadece bir kuruma bırakılacak kadar küçük bir konu değil. Devletin, yerel yönetimlerin, velilerin kısacası herkesin bu konuyu sahiplenmesi gerekiyor” dedi.
YEREL HABERLER “Herkesin eğitimi sahiplenmesi gerekiyor” 24 Kasım ...
Turnuvada dereceye girenler ödüllendirildi
YEREL HABERLER Turnuvada dereceye girenler ödüllendirildi
100 fidan toprakla buluştu Cumhuriyet Üniversitesinde akademik personeller ve öğrenciler 100 adet fidanı toprakla buluşturdu
YEREL HABERLER 100 fidan toprakla buluştu Cumhuriyet Üniversitesinde ...
Öğretim elemanlarından resim sergisi Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim-İş Eğitimi Ana Bilim Dalı öğretim elemanları tarafından “24 Kasım Öğretim Elemanları Sergisi” düzenlendi
YEREL HABERLER Öğretim elemanlarından resim sergisi Sivas Cumhuriyet ...
Sivas Belediyespor, Adıyaman maçına hazırlanıyor
YEREL HABERLER Sivas Belediyespor, Adıyaman maçına hazırlanıyor
Özel harekat polisi eşini göreve gitmesini istemediği için çıkan tartışmada öldürmüş
YEREL HABERLER Özel harekat polisi eşini göreve gitmesini istemediği ...
Sivas’ta 23 parça tarihi eser ele geçirildi Sivas’ta polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 23 parça tarihi eser ele geçirildi
YEREL HABERLER Sivas’ta 23 parça tarihi eser ele geçirildi Sivas’ta ...
Bir harf öğretmek için 50 kilometre yol gidiyor Sivas’ta fedakar öğretmen engelli öğrencisine okuma-yazma öğretebilmek için 50 kilometre yol kat etti Emekler sonuç verdi ve engelli öğrenci 2. yılında okuma -yazmayı söktü
YEREL HABERLER Bir harf öğretmek için 50 kilometre yol ...
Kundaktayken öğretmen babasını şehit ettiler: “Baba sevgisini hiç tatmadım" Diyarbakır’ın Lice ilçesinde PKK’lı teröristlerce şehit edilen Öğretmen Asım Özdem’in o dönemde kundakta olan oğlu Mehmet Hakan Özdem, baba sevgisini hiç tatmadığını söyledi
YEREL HABERLER Kundaktayken öğretmen babasını şehit ettiler: “Baba ...
Bulut, “Öğretmenlerimiz bizim kutsalımızdır” Büyük birlik Partisi Genel Başkan Yardımcısı Uğur Bulut, öğretmenler günü dolayısı ile tüm öğretmenlerin öğretmenler gününü kutlayıp şehit öğretmenleri saygı ve rahmetle andı
YEREL HABERLER Bulut, “Öğretmenlerimiz bizim kutsalımızdır” Büyük ...
Kenevirde umutlar yönetmeliğe takıldı Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Tarım Bilimleri ve Teknoloji Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tolga Karaköy, endüstriyel kenevir üretimi için yönetmelikte düzenlemeler yapılması gerektiğini belirtti
YEREL HABERLER Kenevirde umutlar yönetmeliğe takıldı Sivas Bilim ve ...
Sivasspor-Hatayspor maçının biletleri satışta
YEREL HABERLER Sivasspor-Hatayspor maçının biletleri satışta
Ayhan, öğretmenlerle bir araya geldi Sivas Valisi Salih Ayhan, merkeze bağlı köylerde görev yapan öğretmenlerle Hamidiye Kültür Bahçesi’nde bir araya geldi.
YEREL HABERLER Ayhan, öğretmenlerle bir araya geldi Sivas Valisi ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.