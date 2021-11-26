Kıbrıs gazisine son görev Gemerekli Kıbrıs gazisi Ömer Yılmaz son yolculuğuna uğurlandı

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Gemerekli Kıbrıs gazisi Ömer Yılmaz son yolculuğuna uğurlandı.

Gemerekli Kıbrıs Gazisi Ömer Yılmaz (69) geçtiğimiz gün hayatını kaybetti. Gazi Yılmaz’ın cenaze namazı Sızır Merkez Camiinde kılınarak Sızır Asri Mezarlığında toprağa verildi. Gazi Yılmaz’ın cenaze törenine Gemerek Kaymakamı İlhan Kayatürk başta olmak üzere yakınları ve sevenleri katıldı. Yılmaz’ın sağlık problemleri bulunduğu ve bir süredir tedavi gördüğü öğrenildi.

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