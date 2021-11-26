Bedensel Engelli Sporcular Floor Curling’de yarıştı

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Sivas’ta yoğun katılımla yapılan “Bedensel Engelliler Floor Curling İl Birinciliği” müsabakaları sona erdi. Müsabaka sonunda dereceye girenlere madalya verildi.

Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Bedensel Engelliler İl Temsilciliği organizesinde “Bedensel Engelliler Floor Curling İl Birinciliği” yapıldı.

Taha Akgül Spor Salonunda yapılan müsabakaya 110 sporcu katıldı. Sporcular dereceye girebilmek için rakipleriyle kıyasıya mücadele etti.

Müsabaka sonunda dereceye giren sporculara madalya verildi. Madalyaları Sivas Gençlik ve Spor Şube Müdürü Aytaç Keklik ve Bedensel Engelliler İl Temsilcisi Yaşar Rende takdim etti.

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