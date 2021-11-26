Hüsnü Ümit AVCIAlperen YILDIZ/SİVAS, (DHA)SİVAS'ta Ayten Tekmen (79), yalnız yaşadığı evinin banyosunda ölü bulundu. Tekmen´in kalp krizinden öldüğü tespit edildi.
Camikebir Mahallesi Hoca Ahmet Yesevi Caddesi'nde 5 katlı apartmanın 1'inci katındaki dairede yalnız yaşayan Ayten Tekmen'e bir süredir ulaşamayan İzmir'deki yakınları, komşularından yardım istedi. Komşularının ihbarı üzerine adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sivas Belediyesi İtfaiye ekibi, saat 14.00 sıralarında pencereden eve girip kapıyı açtı. Tekmen banyoda yerde hareketsiz yatarken bulundu. Yapılan kontrolde Tekmen'in hayatını kaybettiği tespit edildi.
Kalp krizi geçirdiği tahmin edilen Tekmen'in cansız, yapılan incelemenin ardından otopsi için Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Sivas Hüsnü Ümit AVCI-Alperen YILDIZ
2021-11-26 17:42:17
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