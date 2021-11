Eşi benzeri yok, açılmadan 15 bin kişi ziyaret etti Sivas’ta, içerisinde dünyada benzeri bulunmayan Savaş Atları Müzesi’nin de yer aldığı Hamidiye Kültür Parkı henüz açılmamış olmasına rağmen 15 bin ziyaretçiyi ağırladı

Sivas’ta, içerisinde dünyada benzeri bulunmayan Savaş Atları Müzesi’nin de yer aldığı Hamidiye Kültür Parkı henüz açılmamış olmasına rağmen 15 bin ziyaretçiyi ağırladı.

Sivas’ta Osmanlı saraylarına at yetiştirilen ve Sivas Valiliğinin geliştirdiği proje ile kültür parkına dönüştürülen tarihi hara ziyaretçilerini mest ediyor. Türkiye’de ilkleri de içinde barındıran ve 250 bin metrekare alana inşa edilen Hamide Kültür Parkında 'Savaş Atları Müzesi' de yer alıyor. Dünyada bir benzeri bulunmayan müzede, bazı Osmanlı dönemi padişahlarında atları yer alıyor. Henüz resmi açılışı yapılmayan kültür bahçesi ziyaretçi akınına uğruyor. Resmi açılışının yapılmamış olmasına rağmen yaklaşık 1 aylık bir süreçte Hamide Kültür Bahçesini 15 bin kişi ziyaret etti.

Çok kalabalık

Hamidiye Kültür Bahçesini ziyarete gelen Mehmet Ali Kuzey, “Bugün burayı gezmeye geldik. Çok güzel yapmışlar yapanlardan Allah razı olsun. Vatandaşın gözü gönlü buraya gelip açılıyor. Atlara baktık, gezdik her tarafı. Birer tanede fotoğraf çekindik şimdi gidiyoruz. Çok kalabalık. Gelen giden çok oluyor Vali beyde geldi bugün görüştük’’ dedi.

Turan Kuzey, “Ailece geldik. Atlarla gösteri vardı. Ok attılar. Oyunlar yaptılar. Kültür merkezin gezdik. Abdülhamit’in portrelerine baktık. Çocuklarıma gösterdim’’ diye konuştu.

“Tarihimizi tanımak hoşuma gitti’’

Burhan Vural, “Kültür açısından toplumumuza ve gençlere bizlere güzel bir eser. Bu eseri kazandıranlara teşekkür ederim emeklerine, ellerine sağlık. Müze içerisindeki Savaş atlarıyla ilgili olan bölümü gezdim. Minyatürler bölümü var. Şuan için yoğunluk var. Sivas içinde güzel bir şey. Dışarıdan gelen veya gençler açısından sürekli ziyaret edilebilecek bir yer olarak görüyorum’’ şeklinde konuştu.

Zeynep Biberci ise “Burayı çok güzel buldum. Tarihimizi tanımak hoşuma gitti özellikle. Atları seviyorum böyle daha çok kanım kaynadı atlara’’ dedi.

