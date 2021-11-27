Viyana’da basıldı,117 yıllık ipek harita Sivas’ta sergileniyor 1903 yılında Viyana’da basılan ipek mendil üzerindeki harita Sivas’ta sergileniyor

1903 yılında Viyana’da basılan ipek mendil üzerindeki harita Sivas’ta sergileniyor.

Sivas’ta cezaevinden müzeye çevrilen Sanayi Mektebi içerisinde bulunan eserlerin her biri birbirinden farklı özellikler taşıyor. Ziyaretçilerini adeta büyüleyen müzede, kimi tarihi eserler de görenleri şaşırtıyor. Sanayi Mektebi Müzesi’nde 117 yıllık olduğu bilinen ipek mendil üzerine işlenmiş Sivas haritası en çok dikkat çeken eserler arasında. 1903 yılında Abdülhamit Han tarafından düzenlenen bir fuarda önemli kişilere hediye edilen mendil o dönemki Sivas haritasını ve Sivas eserlerinin yer aldığı kartpostalları üzerinde barındırıyor. Viyana’da bin 800 tane bastırıldığı bilinen ipek mendilden günümüze sadece 3 adet ulaştı.

İpek mendilin üzerinde ise "Sayei Ümran pirayei Cenabı Padişahide Atufetli Reşid Akif Beyefendi Hazretlerinin zamanı vilayetlerinde birinci defa olarak Sivas’ta Küşad olunan ve yevmi mesudı cülusı hümayunı mülukaneye müsadefetle mübahi olan Ziraat ve Zenaat Sergisi’nin hatırasıdır’’ ifadeleri yer alıyor.



1903 yılındaki Sivas’ı gösteriyor

Sivas Kültür A.Ş. Müzeler Müdürü Uzman Sanat Tarihçi Fatih Mehmet Tanrıveren, ipek mendil üzerinde bulunan haritanın o dönemki Sivas vilayetini gösterdiğini söyleyerek “Sultan Abdülhamit o dönemde bütün şehirlerde ulusal fuarların düzenlenmesini istiyor. Hem sanayinin hem de ziraatın mahsullerinin ve mamullerinin sergileneceği ulusal ve uluslararası fuarlar düzenlemek istiyor. Sivas’ta da ilk defa 1903 yılında Sanayi Mektebi açıldıktan sonra dönemin Valisi Reşit Akif Paşa tarafından burada ziraat ve zanaatların sergilendiği bir fuar düzenleniyor. Şöyle ki çok ilginç fuar tam 58 gün sürüyor. Bu ipek mendili de Valimizin odasından aldık. Sağ olsun bize hediye etti. Sivas vilayetini gösterir bu haritada. Kartpostallarda da Sivas’ın eserlerinin bulunduğu resimler var’’ dedi.

117 yıllık, sadece 3 tane bulunabildi

Tanrıveren, araştırmaları sonucunda günümüzde ipek mendilden sadece üç tane bulabildiğini belirterek, “Bu ipek mendil fuar düzenlendiğinde fuarın anısına hediye ediliyor. Bin 800 tane ipek mendil Viyana’da bastırılıyor ve fuara getiriliyor. Fuarda önemli olan kişilere bu ipek mendiller hediye olarak veriliyor. Dönemin 1903 yılındaki Sivas haritasıdır bu. Trabzon vilayeti, Ankara vilayeti o zaman Elazığ vilayetiyle çevrili Amasya, Tokat tam sınırları gösteriyor aslında. 117 yıllık bir mendil. Şöyle bir araştırma yaptığımda günümüzde ben sadece 3 tane bulabildim’’ şeklinde konuştu.

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