Sivasspor 6 maçlık hasreti sonlandırmak istiyor

Spor Toto Süper Lig’in 14. haftasında A Hatayspor’u konuk edecek olan DG Sivasspor, 6 maçlık galibiyet hasretini sonlandırmak istiyor.
Sivasspor, Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde Süper Lig’de son 6 maçtır kazanamıyor. Kırmızıbeyazlılar, söz konusu süreçte 2 mağlubiyet ve 4 beraberlik elde etti. Yiğidolar, en son galibiyetini ise sahasında Fatih Karagümrük’e karşı 40’lık skor ile almıştı.
Süper Lig’de son 6 maçta 4 puan elde eden Sivasspor, Hatayspor karşısında kazanarak, galibiyet hasretini sonlandırmayı hedefliyor. Kırmızıbeyazlılar, Hatay karşılaşmasını kazanması halinde ligde galibiyet sayısını 3’e çıkartacak.
DG Sivasspor Hatayspor mücadelesi yarın saat 16.00’da Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadyumu’nda oynanacak.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.