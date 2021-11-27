Kangal Yetiştirme Çiftliği hizmete açıldı Sivas’ın Kangal ilçesinde Kangal Araştırma Uygulama ve Dokümantasyon Merkezi törenle açıldı

Sivas’ın Kangal ilçesinde hem Kangal köpeği ırkını korumak hem de sosyal bir alan oluşturmak amacıyla projelendirilen Kangal Araştırma Uygulama ve Dokümantasyon Merkezi düzenlenen törenle açıldı.

Sivas Valiliği tarafından, Kangal ırkının gen özelliklerinin korunması, Kangal köpeklerinin fiziki yaşam koşullarının iyileştirilmesi ve ziyaretçilerin kaliteli zaman geçireceği tesislerin oluşturulması için Sivas’ın Kangal ilçesinde kurulan çiftlik, bugün düzenlenen törenle açıldı. Açılış törenine AK Parti Grup Başkanı, Sivas Milletvekili İsmet Yılmaz, Sivas Valisi Salih Ayhan, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, il ve ilçe protokol üyeleri ile vatandaşlar katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan program protokol konuşmaları ile devam etti.



“Sivas’ın Değil Türkiye’nin markası’’

Kangal Kaymakamı Ahmet Fatih Sungur ev sahipliğinde gerçekleştirilen törende konuşan AK Parti Grup Başkanı, Sivas Milletvekili İsmet Yılmaz, Kangal’ın bir Türkiye markası olduğunun altını çizip, “Kangal için Sivas’ın markası diyoruz ama Sivas’ın Değil Türkiye’nin markası. Yurt dışında çok fazla tanınır. Kangal köpeği güzel bir değerimizdir. Peki ‘nerede yetiştirilir, bakımı nasıl yapılır, görebileceğimiz bir yer var mıdır’ dediğimizde gönül rahatlığı içerisinde misafirimizi gönderebileceğimiz bir yer yoktu. Şimdi ise Kangal köpeğine yakışır bir tesis Kangalımıza kazandırıldı” dedi.



“Değerlerimize sahip çıkacağız’’

Sivas Valisi Salih Ayhan ise konuşmasında Sivas’ın değerlerine değer verip sahip çıktıklarını ifade ederek, “Sivas’ı sadece İstasyon caddesinden ibaret görmüyoruz. Bütüncül bir bakışla ilçelerimizin de sahip özelliklere uygun projeler üretmeye çalışıyoruz. Kangal denilince aklımıza; Kangal köpeğimiz, balıklı kaplıcamız ve akkaraman koyunumuz geliyor. Bu üç değerimiz bizim için kıymetli. Biz değerlerimize değer vereceğiz, değerlerimize sahip çıkacağız. Kangal köpeği, Sivas denilince akla gelen ilk değerlerimizdendir. Dolayısı ile yetiştirildiği alanların uygun olması lazım. Merkezimize bilimsel yönü biraz daha ağır olan bir tesis kazandırmıştık. Ama dedik ki taş yerinde ağırdır. Kangal köpeğinin yeri Kangaldır. Buranın karakteristik yapısına uygundur. Burada da bir tesis yapmak boynumuzun borcuydu” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından modern kangal çiftliğinin açılışı gerçekleştirildi. Çiftliğin yapımına destek veren iş adamlarına teşekkür plaketleri takdim edilmesinin ardından açılışı yapılan çiftlik gezildi.

Modern çiftlik içiresinde yetişkin köpekler için 8 metre karelik 30 olmak üzere ısıtmalı yavru kulübeleri ile birlikte toplamda 50 kulübe, köpeklerin kullanabileceği 4 bin 300 metre kale gezi alanı, 12 bin 300 metre kare peyzaj alanı ve ziyaretçiler için sosyal tesisler bulunuyor.

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