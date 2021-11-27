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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sivasspor, Hatayspor hazırlıklarını tamamladı

İHA

Sivasspor, Hatayspor hazırlıklarını tamamladı

Spor Toto Süper Lig'in 14. hafta maçında sahasında Hatayspor ile karşılaşacak DG Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarını tamamladı.
Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve yardımcıları yönetiminde kulüp tesislerinde basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenman 1 saat sürdü. Isınma ve açma germe hareketleriyle başlayan antrenman, top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Yiğidolar son bölümde ise taktik ağırlıklı çalışmalar yaptı.
Sivasspor ile Hatayspor yarın saat 16.00'da Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak. Mücadelede hakem Arda Kardeşler görev yapacak.

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