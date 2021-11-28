Sivasspor’a kadın taraftarlardan moral ziyareti

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Spor Toto Süper Lig’in 14. haftasında bugün evinde Hatayspor ile oynayacağı zorlu maç öncesi DG Sivasspor’a 1967 Sivasspor Kadın Taraftarlar Derneği üyeleri ziyaret ederek takıma moral verdi.

1967 Sivasspor Kadın Taraftarlar Derneği üyeleri, Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz’ı kulüp tesislerinde ziyaret etti.

Yiğido kadınlar, Hatayspor maçında kırmızıbeyazlı takıma başarılar dileyerek, her zaman olduğu gibi bu maçta da tribündeki yerlerini alacaklarını söylediler.

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