Şarkıcı Serkan Kaya, babasını son yolculuğa uğurladı



Hüsnü Ümit AVCIAlperen YILDIZ/ SİVAS, (DHA)ŞARKICI Serkan Kaya'nın kalp krizi sonucu hayatını kaybeden babası Şakir Kaya (67), memleketi Sivas'ta toprağa verildi.

Serkan Kaya'nın tatil için Antalya'ya giden babası Şakir Kaya'nın, dün nefes darlığı şikayeti ile başvurduğu hastanede kalp krizi geçirdiği belirlendi. 3 çocuk babası Kaya, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kaya'nın cenazesi, hastanedeki işlemlerin ardından defnedilmek üzere memleketi Sivas'a gönderildi. Yukarı Tekke Mezarlığı Ayyıldız Camisi'nde Kaya için cenaze namazı kılındı. Cenazeye Sivas Valisi Salih Ayhan, Demir Grup Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz, Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Eken, Kaya ailesi ve çok sayıda kişi katıldı. Cenaze namazı sırasında Serkan Kaya'nın çok üzgün olduğu görüldü. Kılınan cenaze namazının ardından Şakir Kaya, aile mezarlığında toprağa verildi. DHA-Genel Türkiye-Sivas Hüsnü Ümit AVCI-Alperen YILDIZ

2021-11-28 15:12:04



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.