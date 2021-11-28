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Şarkıcı Serkan Kaya, babasını son yolculuğa uğurladı

DHA

Şarkıcı Serkan Kaya, babasını son yolculuğa uğurladı


Hüsnü Ümit AVCIAlperen YILDIZ/ SİVAS, (DHA)ŞARKICI Serkan Kaya'nın kalp krizi sonucu hayatını kaybeden babası Şakir Kaya (67), memleketi Sivas'ta toprağa verildi. 
Serkan Kaya'nın tatil için Antalya'ya giden babası Şakir Kaya'nın, dün nefes darlığı şikayeti ile başvurduğu hastanede kalp krizi geçirdiği belirlendi. 3 çocuk babası Kaya, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kaya'nın cenazesi, hastanedeki işlemlerin ardından defnedilmek üzere memleketi Sivas'a gönderildi. Yukarı Tekke Mezarlığı Ayyıldız Camisi'nde Kaya için cenaze namazı kılındı. Cenazeye Sivas Valisi Salih Ayhan, Demir Grup Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz, Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Eken, Kaya ailesi ve çok sayıda kişi katıldı. Cenaze namazı sırasında Serkan Kaya'nın çok üzgün olduğu görüldü. Kılınan cenaze namazının ardından Şakir Kaya, aile mezarlığında toprağa verildi. DHA-Genel Türkiye-Sivas Hüsnü Ümit AVCI-Alperen YILDIZ
2021-11-28 15:12:04

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