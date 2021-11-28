Avrupa şampiyonları Sivas 4 Eylül Stadı’nda

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DG Sivasspor A Hatayspor maçı öncesinde Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadı’na gelen Avrupa şampiyonu Ampute Milli Futbol Takımı oyuncuları taraftarları selamladı.

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadı’nda oynanan Sivasspor Hatayspor karşılaşmasından önce iki kez üst üste Avrupa şampiyonu olan Ampute Milli Futbol Takımı, stada gelerek maç öncesi taraftarları selamladı.

Milli sporcular taraftara üçlü çektirmeyi de ihmal etmedi. Sivasspor taraftarları, milli sporculara, 'Türkiye sizinle gurur duyuyor' tezahüratıyla destek verdi.

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