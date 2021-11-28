Rıza Çalımbay, Hatayspor maçını locadan takip etti

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DG Sivasspor’da cezalı olan Teknik Direktör Rıza Çalımbay, Hatayspor karşılaşmasını locadan takip etti.

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Spor Toto Süper Ligin 14. haftasında oynanan Hatayspor maçını sarı kart cezası nedeniyle locadan takip etti. Rıza Çalımbay’a Yardımcı Antrenör Servet Çetin eşlik etti. Çalımbay’ın yokluğunda kırmızıbeyazlı takımın başında Yardımcı Antrenör Bülent Albayrak görev yaptı.

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