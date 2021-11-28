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Spor Toto Süper Lig: DG Sivasspor: 2 - Hatayspor: 0 (İlk yarı)

İHA

Spor Toto Süper Lig: DG Sivasspor: 2 - Hatayspor: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig'in 14.haftasında DG Sivasspor sahasında Hatayspor ile mücadele ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 20’lık üstünlüğüyle tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)
2. dakikada Ribeiro'nun hatalı pasında topu kontrol eden Yatabare'nin şutu savunmadan sekti. Dönen topu önünde bulan Kerem'in vuruşu kaleci Munir'de kaldı.
5. dakikada sol kanattan kullanılan köşe vuruşunda Caner'in kafa vuruşu az farkla üstten dışarıya gitti.
11. dakikada Ribeiro'nun ceza sahasında gönderdiği ve savunmanın uzaklaştıramadığı topa gelişine vuran Boudjemaa topu dışarıya gönderdi.
15. dakikada Burak'ın hatasında topla buluşan Pedro Henrigue ceza alanına girdi. Sağ çaprazda kaleciyle karşı karşıya kalan Henrigue'nin yakın mesafeden vuruşu kaleci Munir kurtardı.
22. dakikada Gradel'in ceza sahasında düşürülmesiyle Sivasspor penaltı kazandı. Penaltıda topun başına geçen Henrigue meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 10
31. dakikada Yatabare’nin pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Kerem’in şutunu kaleci Munir ayaklarıyla kurtardı.
43. dakikada sol kanattan hareketlenen Gradel pasını Yatabare’ye aktardı, ceza sahasında topla buluşan Yatabare plase vuruşla direğin yanından topu ağlarla buluşturdu. 20

Stat: 4 Eylül
Hakemler: Arda Kardeşler xx, Ali Saygın Ögel xx, Gökhan Barcın xx
DG Sivasspor: Ali Şaşal Vural xx, Caner Osmanpaşa xx, Goutas xx, Camara xx, Uğur xx, Ulvestad xx, Facjr xxx, Kerem x, Pedro Henrigue xxx, Gradel xx, Yatabare xxx
Yedekler: Muammer, Cofie, Kayode, Felix, Azubuike, Hakan Arslan, Ziya, Özkan, Ahmet Oğuz, Muhammed Emin
Teknik Sorumlu: Bülent Albayrak
Hatayspor: Munir xx, Kamil Ahmet xx, Fatih xx, Burak Öksüz xx, Adekugbe xx, Boudjemaa xx, Riberio xx, Lobjanizde xx, Traore xx, El Kaabi xx, Diouf xx
Yedekler: Abdullah, Burak Can, Sackey, Falette, Muhammed Mert, Kamara, Bülent, Sadık, Eren, Saint Louis
Teknik Direktör: Ömer Erdoğan
Goller: Pedro Henrigue (dk. 22 pen.), Yatabare (dk. 43)
Sarı kart: Boudjemaa (Hatayspor)

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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