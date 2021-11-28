Spor Toto Süper Lig: D.G Sivasspor: 4- Hatayspor: 0 (Maç sonucu)

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Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında DG Sivasspor sahasında karşılaştığı Hatayspor'u 40’lık skorla mağlup etti.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

48. dakikada sol kanattan Gradel’in kullandığı serbest vuruşta ceza sahasında Yatabare yakın mesafeden sağ ayağıyla vuruşunu yaparak topu ağlara gönderdi. 30

54. dakikada rakibine sert müdahalede bulanan Riberio sarı kart gördü. Yoğun itirazlarına devam eden Riberio ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.

63. dakikada topu sol kanattan getiren Uğur Çiftçi’nin ortası kale direğinden döndü. Daha sonra topu alan Gradel’in şutu da direğe çarparak oyun alanına geri döndü.

86. dakikada Gradel’in sağ kanattan ceza sahasına yerden ortasına kale önünde Yatabare dokunarak topu ağlarla buluşturdu. 40



Stat: Sivas 4 Eylül Stadyumu

Hakemler: Arda Kardeşler xx, Ali Saygın Ögel xx, Gökhan Barcın xx

DG Sivasspor: Ali Şaşal Vural xxx, Caner Osmanpaşa xx, Goutas xxx, Camara xx, Uğur xx, Ulvestad xx (Hakan Arslan dk. 72 xx), Fayçal Fajr xxx (Özkan Yiğiter dk. 90 ?), Kerem x (Azubuike dk. 82 ?), Pedro Henrique xxx (Kayode dk. 72 x), Gradel xx, Yatabare xxx (Muhammed Ergin dk. 90 ?)

Yedekler: Muammer, Cofie, Felix, Ziya, Ahmet Oğuz

Teknik Direktör: Bülent Albayrak

Hatayspor: Munir x, Kamil Ahmet xx, Fatih xx, Burak Öksüz xx (Falette dk. 46 x), Adekugbe xx, Boudjemaa xx (Muhammed Mert dk. 46 x), Riberio xx, Lobzhanidze xx (Saint Louis dk. 66 xx), Traore xx (Kamara dk. 87 ?), El Kaabi xx (Sackey dk. 66 x), Diouf xx

Yedekler: Abdullah, Burak Can, Bülent, Sadık, Eren

Teknik Direktör: Ömer Erdoğan

Goller: Pedro Henrigue (dk. 22 pen.), Yatabare (dk. 43, 48 ve 86) (Sivasspor)

Kırmızı kart: Riberio (dk. 54) (Hatayspor)

Sarı kartlar: Boudjemaa (Hatayspor), Pedro Henrique (Sivasspor)

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