Sivasspor ligdeki 3. galibiyetini aldı

Hatayspor müsabakasını 40 kazanan DG Sivasspor, bu sezonki üçüncü galibiyetini elde etti.

Sivasspor, Süper Lig'in 14. haftasında A Hatayspor’u ağırladı. Sahadan 40'lık galibiyetle ayrılan kırmızıbeyazlılar, bu sezon ligde üçüncü kez 3 puan sevinci yaşamış oldu.

Yiğidolar, geride kalan karşılaşmalarda 4 mağlubiyet ve 7 beraberlik elde etti.

Sivasspor, ligin altıncı haftasında sahasında Yeni Malatyaspor’u deplasmanda 10 yenerken, yedinci haftada da sahasında Karagümrük’ü 40 mağlup etmişti.

Kırmızıbeyazlı takım, gelecek hafta deplasmanda Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek.

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