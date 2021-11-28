Sivasspor’da Ruben Ribeiro kırmızı kart gördü!

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A Hatayspor’un futbolcusu Ruben Ribeiro, DG Sivasspor maçında rakibine yaptığı müdahale sonrası ikinci sarıdan kırmızı kart gördü. Ribeiro, 15. haftada oynanacak Başakşehir mücadelesinde forma giyemeyecek.

Spor Toto Süper Lig’in 14. haftasında 40 Sivasspor’un üstünlüğü ile sonuçlanan SivassporHatayspor karşılaşmasının 55. dakikasında Hatay temsilcisinin futbolcusu Ruben Ribeiro, rakibine yaptığı faul sonrası hakem Arda Kardeşler tarafından ikinci sarı karttan kırmızı kartla cezalandırıldı ve Ribeiro oyun dışı kaldı.

Riberio, ligin 15. haftasında oynanacak Başakşehir maçında görev alamayacak.

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