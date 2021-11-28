Pedro Henrique, ligdeki 3. golünü attı

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DG Sivasspor’un Brezilyalı futbolcusu Pedro Henrique bu sezon 3. golünü kaydetti.

Süper Lig’de Hatayspor ile karşılaşan Sivasspor’da Pedro Henrique rakip fileleri havalandırdı. Müsabakanın 22. dakikasında Henrique, topu ağlarla buluşturdu. Brezilyalı oyuncu golden sonra büyük sevinç yaşadı. Pedro, böylece bu sezonki üçüncü golünü kaydetti.

31 yaşındaki oyuncu, ayrıca bu sezon Sivasspor formasıyla ligde 12. maçına çıktı.

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