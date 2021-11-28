Mecnun Otyakmaz: Takımımız taraftarımızın yüzünü güldürmeye devam eder inşallah



Alperen YILDIZ / SİVAS (DHA) Demir Grup Sivasspor Başkanı Rıza Çalımbay, "Hatay gibi çok önemli bir takıma karşı aldığımız galibiyet ayrıca sevindirici. Bundan sonra bu moralle takımımız taraftarımızın yüzünü güldürmeye devam eder inşallah" dedi.

Demir Grup Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz, 4-0 galip geldikleri Atakaş Hatayspor maçının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Haftalar sonra kazandıklarını söyleyen başkan Otyakmaz, "Hatay gibi çok önemli bir takıma karşı aldığımız galibiyet ayrıca sevindirici. Bundan sonra bu moralle takımımız taraftarımızın yüzünü güldürmeye devam eder inşallah. Yatabare'yi de tebrik ediyorum. O da bayadır gol yollarında etkisiz kalıyordu. Bugün o da iyi oynadı ve hat trick yaptı. Tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kulüpler Birliği'nin hakemler hakkında aldığı kararı da değerlendiren Otyakmaz, "Toplantıya maalesef ben katılamadım. 14 kulüp vardı. Hakemler hakkında konuşmayalım ve baskıyı üzerlerinden kaldıralım. Adaletli yönetmeye gayret etsinler düşüncesi oluşmuş. Ama diğer 6 takımla irtibat kurulamadığı için 14 takım adına bir açıklama yapılmış. Tabii ki Kulüpler Birliği'nin açıklaması bizi de bağlar. Elimizden geldiği kadar buna riayet etmemiz gerekir diye düşünüyorum" diye konuştu. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Mecnun Otyakmaz açıklamalarıDHA-Spor Türkiye-Sivas Alperen YILDIZ

2021-11-28 19:06:52



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