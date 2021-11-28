Sivasspor’da Muhammed Emin ilk resmi maçına çıktı

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Spor Toto Süper Ligi’in 14. haftasında A Hatayspor ile karşılaşan DG Sivasspor’da genç oyuncu Muhammed Emin Ergin kırmızıbeyazlı forma ile ilk resmi maçına çıktı.

Sivasspor, Süper Lig’in 14. haftasında sahasında Hatayspor’u Pedro Henrique ve Mustapha Yatabare’nin golleriyle 40 mağlup etti.

Mücadeleye yedekte başlayan 20 yaşındaki Kayserili futbolcu Muhammed Emin Ergin, maçın 90. dakikasında Mustapha Yatabare’nin yerine oyuna girerek, ilk resmi maçına çıkmış oldu.

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