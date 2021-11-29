Sivasspor 65 gün sonra kazandı

Spor Toto Süper Lig’de son 3 puanını bu sezonun 7. haftasında Karagümrük’ü 40 mağlup ederek alan DG Sivasspor, 65 günlük galibiyet özlemini Hatayspor müsabakasıyla sonlandırdı.
Bu sezon lige kötü başlangıç yapan Sivasspor, Süper Lig’deki 65 günlük galibiyet özlemini, Hatayspor’u 40 yendiği maçta sonlandırmayı başardı. Kırmızıbeyazlılar, en son ligin 7. haftasında 25 Eylül 2021 tarihinde Karagümrük’ü 40 yenmişti. Yiğidolar, bu maçtan sonra ligde 6 maçta 4 beraberlik ve 2 yenilgi alarak kötü bir grafik çizdi.
Ligde 6 maçtır galip gelemeyen kırmızıbeyazlılar, dün oynanan karşılaşmada Pedro Henrique ve Mustapha Yatabare’nin golleriyle Hatayspor’u 40 yenerek 65 gün sonra kazandı.
Yiğidolar’ın bu sezon oynadığı maçlar ve aldığı sonuçlar şöyle:
Sivasspor: 0 Konyaspor: 1
Trabzonspor: 2 Sivasspor: 1
Sivasspor: 2 Göztepe: 2
Fenerbahçe: 1 Sivasspor: 1
Sivasspor: 1 Gaziantep FK: 1
Yeni Malatyaspor: 0 Sivasspor: 1
Sivasspor: 4 Karagümrük: 0
Beşiktaş: 2 Sivasspor: 1
Sivasspor: 2 Antalyaspor: 2
Sivasspor: 1 Adana Demirspor: 1
Altay: 1 Sivasspor: 1
Sivasspor: 0 Giresunspor: 0
Başakşehir: 2 Sivasspor: 1
Sivasspor: 4 Hatayspor: 0
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.