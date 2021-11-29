İmranlı belediye başkanı kaza yaptı, durumu ağır

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Sivas’ın İmranlı Belediye Başkanı Murat Açıl, İmranlı yakınlarında trafik kazası geçirdi, durumunun ağır olduğu belirtildi.

Edinilen bilgiye göre, kaza, SivasErzincan karayolu İmranlı ilçesi yakınlarında gerçekleşti. İki aracın kafa kafaya çarpışması sonucu gerçekleyen kazada, İmranlı Belediye Başkanı Murat Açıl'ın ve 5 kişinin ağır yaralandığı belirtildi.

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