İmranlı Belediye Başkanı Açıl, kazada hayatını kaybetti (2)



VALİ AYHAN ACI HABERİ DUYURDU

Kazanın ardından İmranlı Devlet Hastanesi'ne giden Vali Salih Ayhan, bina önünde toplanan ilçe halkına acı haberi duyurdu. Vali Ayhan burada yaptığı açıklamada, "Bugün çok üzüntülüyüz, hüzünlüyüz. Saat 12.00 civarında kaza ihbarı geldi. İmranlı'ya giden Belediye Başkanı Murat Açıl kardeşimizle birlikte 8 kişinin karıştığı bir olay. Şu an itibarıyla bu bilgiyi aktarmak kolay değil. Çok üzüntülüyüz. Murat Açıl Beyefendiyi maalesef kaybettik. Doktorlarımızın tüm müdahalelerine rağmen maalesef kurtarılamadı. Olay anında kalbi duruyor. Arkadaşlarımız kaza yerinde müdahale ediyor, geri döndürüyorlar ama hastanede tekrar kalbi duruyor. Sağlıkçılarımız elinden gelen tüm gayreti gösterdiler ama maalesef kaybettik. Diğer araçtaki 7 kişi de hepsi Sivas'a sevk edildi. Aynı aileden 7 kişi. Orada da 2 yaralının durumu ağır. Onlar da yakinen takip edilmektedir. Kazada ihmal durumu nedir bilemiyoruz, savcılarımız adli soruşturmayı yapıyor. Ben sevenlerine, ilçe halkımıza tüm Sivas'a başsağlığı diliyorum" dedi.

Olayın ardından hastane önüne akın eden ilçe halkı, acı haberle birlikte büyük üzüntü yaşadı.

YARALILAR AYNI AİLEDEN

Kazada yaralanan aynı aileden diğer araç sürücüsü Bekir Demir ile Mehmet, Tuğba, Eyüp, İsmail, Yaren Su ve Eslem Demir´in hastanelerdeki tedavilerinin sürdüğü bildirildi. Yaralılardan 2'sinin durumunun kritik olduğu ifade edildi.

Arife Defne ARSLAN-Alperen YILDIZ/SİVAS, (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Sivas Hüsnü Ümit AVCI-Yasin KIRAS-Arife Defne ARSLAN

2021-11-29 14:32:52



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