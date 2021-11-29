İmranlı Belediye Başkanı Açıl, kazada hayatını kaybetti (3)

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KAZADAN ÖNCE İLÇENİN TANITIM VİDEOSUNU PAYLAŞTI

Trafik kazasında hayatını kaybeden İmranlı Belediye Başkanı Murat Açıl'ın, olaydan 3 saat önce ilçenin tanıtım videosunu paylaştığı ortaya çıktı. Açıl, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 'İmranlı. Kızılırmak'ın doğduğu kent' ifadelerini kullandı. Açıl'ın paylaştığı videoda, ilçeden genel görüntüler ile birlik ve beraberlik mesajları yer aldı. Kaza sonrası videonun altına üzüntü içeren yorumlar yapıldı.

CENAZESİ İSTANBUL'A GÖNDERİLECEK

Açıl'ın cenazesi ailesinin isteği üzerine İstanbul'da defnedilecek. Hastanedeki otopsi işlemlerinin ardından Açıl'ın cenazesi, yarın ilçede düzenlenecek tören ile uğurlanacak.FOTOĞRAFDHA-Güvenlik Türkiye-Sivas Yasin KIRAS

2021-11-29 16:05:45



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