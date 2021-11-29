İHA’ya ödül Gürünlüler Derneği, Gürün’ün tanıtımına sunduğu katkılardan dolayı İhlas Haber Ajansı Gürün Muhabiri Yasin Kayacı’ya teşekkür plaketi takdim etti

Gürünlüler Derneği, Gürün’ün tanıtımına sunduğu katkılardan dolayı İhlas Haber Ajansı Gürün Muhabiri Yasin Kayacı’ya teşekkür plaketi takdim etti.

Dernek adına, İhlas Haber Ajansı Gürün irtibat ofisini ziyaret eden Gürünlüler Derneği Başkanı Salih Yurtsever, İhlas Haber Ajansı Gürün Muhabiri Yasin Kayacı ve İhlas Haber Ajansı’na Gürün’ün tanıtımına yönelik katkılarından dolayı teşekkür etti. Yurtsever bu yöndeki çalışmalarından dolayı Kayacı’ya teşekkür plaketi takdim etti. Çalışmalarında başarılar diledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.