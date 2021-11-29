İmranlı Belediye Başkanı Açıl, kazada hayatını kaybetti (3)

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YARALILARDAN BİRİ DAHA KURTARILAMADI

İmranlı Belediye Başkanı Murat Açıl'ın hayatını kaybettiği kazada yaralılardan Tuğba Demir (24) de kaldırıldığı Sivas Numune Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 2'si çocuk 6 yaralının tedavileri ise sürüyor.

Demir ailesinin Van'ın Erciş ilçesinden Ankara'ya bir yakınlarının düğüne gitmek için yola çıktıkları belirtildi.

Arife Defne ARSLAN-Alperen YILDIZ/SİVAS-DHADHA-Güvenlik Türkiye-Sivas Arife Defne ARSLAN-Alperen YILDIZ

2021-11-29 16:47:59



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