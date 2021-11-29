Sivas'taki kazada ölü sayısı 2’ye yükseldi İmranlı Belediye Başkanı Murat Açil’in hayatını kaybettiği trafik kazasıda ölü sayısı 2’ye yükseldi

İmranlı Belediye Başkanı Murat Açil’in hayatını kaybettiği trafik kazasında ölü sayısı 2’ye yükseldi.

Sivas’ın İmranlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında İmranlı Belediye Başkanı Murat Açil’in kullandığı 34 BIR 240 plakalı Renault marka otomobil ile karşı yönden gelen Bekir Demir yönetimindeki 59 ZP 423 plakalı Citroen marka otomobil çarpışması sonucu Açil hayatını kaybederken, diğer araçta bulunan 7 kişi yaralanmıştı. Yaralılar Sivas’taki hastanelere kaldırıldı. Sivas Numune Hastanesinde tedavi gören Tuğba Demir yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı. Kazada ölü sayısı 2’ye yükseldi. Kazada yaralanan; Bekir Demir, Mehmet Demir, Eyüp Demir, İsmail Demir, Yaren Su Demir ve Eslem Demir’in tedavileri sürüyor.

Kazada haşatını kaybeden İmranlı Belediye Başkanı Murat Açil için yarın İmranlı belediyesi önünde bir tören düzenlenecek. Açil İstanbul’da toprağa verilecek.

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