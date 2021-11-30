Yatabare, Samuel Eto’o’dan sonra bir ilke imza attı!

A.Hatayspor filelerine 3 gol gönderen DG Sivasspor’un deneyimli oyuncusu Mustapha Yatabare, Süper Lig tarihinde Samuel Eto’o’nun ardından hattrick yapan en yaşlı ikinci yabancı oyuncu oldu.

Spor Toto Süper Lig’in 14. haftasında Sivasspor sahasında ağırladığı Hatayspor’u Pedro Henrique ve Mustapha Yatabare’nin (3) golleriyle 40 mağlup etti. Zorlu 90 dakikaya Yatabare’nin attığı goller damgasını vurdu.

Hatayspor filelerine 3 gol gönderen 35 yaşındaki Mustapha Yatabare, Süper Lig tarihinde Samuel Eto’o’nun 36 yaşındayken Adanaspor’a attığı 3 golün ardından hattrick yapan en yaşlı ikinci yabancı oyuncu oldu.



Sivasspor’da 93 maça çıktı

20192020 sezonunda Konyaspor’dan Sivasspor’a transfer olan Malili oyuncu bu zamana kadar Sivasspor’da 93 maça çıktı. 76 kez ilk 11’de görev alan Yatabare, 31 kez gol atarken, 9 kez de asist yaptı. 17 kez de sarı kartla cezalandırılan tecrübeli oyuncu Sivasspor’da 6 bin 717 dakika da forma giydi.

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