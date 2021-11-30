Sivas Belediyespor’da Afyon mesaisi

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'un 16. haftasında Afyonspor’u konuk edecek olan Sivas Belediyespor, bugün yaptığı antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü.
Teknik Direktör Özer Karadaş ve yardımcıları yönetiminde, Muhsin Yazıcıoğlu Stadyumu'nda gerçekleştirilen antrenman 1 saat 20 dakika sürdü. Antrenman koşu ile başladı. Daha sonra pas ve şut çalışan yeşilbeyazlılar idmanı istasyon çalışmaları ile tamamladı.
Sivas Belediyespor, yarın yapacağı antrenmanla Afyon maçının hazırlıklarına devam edecek.
Sivas Belediyespor ile Afyonspor arasında 5 Aralık Pazar günü Muhsin Yazıcıoğlu Stadyumu'nda oynanacak olan maç saat 13.00’te başlayacak.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.