Sivas’ta günlük vaka sayısı 100’ün altına indi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın açıkladığı son verilere göre Sivas’ta Covid-19 vakası görülen kişi sayısı günlük 100’ün altına düştü

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın açıkladığı verilere göre Sivas’ta 612 Kasım tarihlerinde her 100 bin kişide görülen Covid19 vakası 138,39 iken 1319 Kasım tarihlerinde 103,79’a geriledi.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) 2020 yılına ilişkin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Sonuçlarına göre 635 bin 889 kişinin yaşadığı Sivas’ta haftalık vaka sayısı yaklaşık 650 olarak kayıtlara geçti. Bu verilerle birlikte kentte günlük vaka sayısı 100’ün altına düştü.

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