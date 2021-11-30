Meslek lisesi öğrencileri kütüphane mobilyası üretiyor Sivas Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Mobilya ve İç Tasarım Bölümü öğretmen ve öğrencileri tarafından "Kütüphanesiz Okul Kalmayacak" Projesi kapsamında il genelinde bulunan 94 okula kütüphane mobilyası üretiliyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın himayelerinde Milli Eğitim Bakanlığınca başlatılan "Kütüphanesiz Okul Kalmayacak" Projesi kapsamında Sivas'ta 94 okula kütüphane kazandırılıyor.

Kütüphanelerin mobilyaları Sivas Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Mobilya ve İç Tasarım Bölümü öğretmen ve öğrencileri tarafından üretiliyor.

Sivas İl Milli Eğitim Müdürü Ergüven Aslan, Şube Müdürleri Ayhan Bülbül ve Muhammed Alpaslan Ünal ile birlikte okulu ziyaret ederek çalışmalar hakkında Okul Müdürü Recai Gülez’den bilgi aldı.

Yoğun bir çalışma temposu içerisinde kütüphane donatım malzemelerini üreten öğretmenlerle sohbet eden Aslan, 34 okulun kütüphane donatımının tamamlanarak okullara kurulduğunu kalan okulların kütüphanelerinin de bu hafta içerisinde tamamlanarak okullara kurulacağını belirtti.

Kütüphanelerin hafta sonu itibariyle açılışa hazır hale getirileceğini dile getiren Aslan, "Gecegündüz demeden çalışarak okullarımızın kütüphane donatımlarını gerçekleştiren öğrenci ve öğretmenlerimize teşekkür ediyorum” dedi.

Atölye ziyaretinin ardından okulda görev yapan öğretmenlerle bir araya gelen Aslan, öğretmenlerin görüş, öneri ve taleplerini dinledi.

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