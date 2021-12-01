57 kişiye istihdam, ülke ekonomisine milyonlarca lira katkı sağlayacak Gürün ilçesinde yapımı devam eden Çamlıca Gölet’i 57 kişiye istihdam sağlarken ülke ekonomisine yıllık 2 milyon 156 bin 705 Lira katkı sağlayacak

Gürün ilçesinde yapımı devam eden Çamlıca Gölet’i 57 kişiye istihdam sağlarken ülke ekonomisine yıllık 2 milyon 156 bin 705 Lira katkı sağlayacak.

Devlet Su İşleri (DSİ) Sivas iline yaptığı yatırımlarla kentin mümbit topraklarını su ile buluşturmaya, vatandaşlara içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ediyor. Bu kapsamda Sivas’ın Gürün ilçesinde bulunan Çamlıca Gölet’inde de çalışmalar devam ediyor. DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Çalışmaları devam eden Sivas Gürün Çamlıca Gölet’inin tamamlanması ile gölette depolanacak su ile 630 dekar tarım arazisinin sulanması sağlanacaktır. Gövde kazı imalatı, dolusavak kazı imalatı, derivasyon köndüvisi betonarme imalatlarında çalışmalar devam etmektedir. Gövde dolgu imalatları, ayar vana odası, enerji kırıcı havuz ve elektromekanik teçhizat imalatları tamamlanarak iş ikmal edilecektir. Temelden yüksekliği 29 metre ve su depolama kapasitesi 108 bin metreküp olan Sivas Gürün Çamlıca Gölet’inin tamamlanması ile 2021 birim fiyatları ile dekar başına 3 bin 883 Türk Lirası gelir artışı ile 57 kişiye istihdam sağlayacak ve ülke ekonomisine yıllık 2 milyon 156 bin 705 TL katkı sağlaması hedefleniyor’’ dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.