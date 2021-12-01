Sivas'ta kar yağışı

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Hüsnü Ümit AVCI/ SİVAS, (DHA)- SİVAS'ta sabah saatlerinde kar yağışı etkili olurken, yüksek kesimler beyaz örtüyle kaplandı.

Kentte sabah saatlerinde kar yağışı başladı. Hava sıcaklığının sıfırın altında 1 derece olarak ölçüldüğü kentte yaşayanlar, güne karla uyandı. Kent merkezinde hafif etkili olan yağış, bir süre sonra etkisini yitirdi. Kar yağışıyla kentin yüksek kesimleri ise bembeyaz oldu. Kent merkezi yakınındaki Kardeşler Tepesi'ndeki orman alanında kar yağışı ile birlikte güzel görüntüler oluştu.

DHA-Genel Türkiye-Sivas Hüsnü Ümit AVCI

2021-12-01 10:14:34



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