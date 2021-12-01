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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sivas'ta kar yağışı

DHA

Sivas'ta kar yağışı


Hüsnü Ümit AVCI/ SİVAS, (DHA)- SİVAS'ta sabah saatlerinde kar yağışı etkili olurken, yüksek kesimler beyaz örtüyle kaplandı. 
Kentte sabah saatlerinde kar yağışı başladı. Hava sıcaklığının sıfırın altında 1 derece olarak ölçüldüğü kentte yaşayanlar, güne karla uyandı. Kent merkezinde hafif etkili olan yağış, bir süre sonra etkisini yitirdi. Kar yağışıyla kentin yüksek kesimleri ise bembeyaz oldu. Kent merkezi yakınındaki Kardeşler Tepesi'ndeki orman alanında kar yağışı ile birlikte güzel görüntüler oluştu. 
 DHA-Genel Türkiye-Sivas Hüsnü Ümit AVCI
2021-12-01 10:14:34

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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