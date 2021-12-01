Vali Salih Ayhan: “Spor da örnek şehir olacağız”

Sivas Valisi Salih Ayhan, gençlik ve spor alanında örnek şehir olmak için çalıştıklarını söyleyerek, “Yeni yatırımlarımız, geliştirdiğimiz projelerle Gençlik ve Spor alanında örnek şehirlerden biri olacağız” dedi.

Sivas Valiliği tarafından her ay düzenlenen “Basınla Biz Bize” Aralık ayı programı bugün gerçekleştirildi. Programa Sivas Valisi Salih Ayhan, bazı il protokol üyeleri ve basın mensupları katıldı. Programda kentte Gençlik ve Spor noktasında tamamlanan, devam eden ve planlanan yatırımlar konuşuldu.

Programda ilk olarak Gençlik ve Spor İl Müdürü Erdoğan Tunç, bir sunum gerçekleştirerek, basın mensuplarını bilgilendirdi. Sunumun ardından Vali Ayhan basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

“Spor altyapımız çok güçlü”

Sivas Valisi Salih Ayhan burada yaptığı açıklamasında, Sivas’ın spor altyapısının çok güçlü olduğuna vurgu yaptı. Ayhan, “Sivas, spor alanında fiziki altyapısı güçlü bir şehir. Bu altyapıyı da sürekli geliştirmek için büyük bir çabamız var. Bundan daha önemlisi Sivas var olan sportif alanlarını, yapılan yatırımları sonuna kadar kullanan bir şehir. Sivas özellikle 2019 yılından itibaren ulusal ve uluslararası organizasyonlara yaptığı ev sahipliliği ile bir Spor Şehri olduğunu her platformda kanıtlamıştır. Bu da bize yatırım taleplerimizde güç veren ikinci etkendir. Spor alanlarımızın tümünün amacına uygun ve en verimli şekilde kullanılmasına yönelik uyguladığımız Spor Sivas Projesi Sivas’ımızın Türkiye’ye örnek olan çok önemli bir projesi. Sporun yaygınlaşması bir kültür haline dönüşmesi amacıyla spor yatırımlarımızı sadece il merkezimizde değil 16 ilçemizde de gerçekleştiriyoruz. Çocuklarımızın taraftarlık kültürünü kazanmaları, şehre aidiyetlerinin şehrin takımı ile artırılması, kırsaldaki öğrencilerimizin ilimizin kültürel değerleri ile tanışmaları amacıyla hayata geçirdiğimiz Minik Yiğidolar Takımına Sahip Çıkıyor Projemizi, tribünlerde dev bir sosyal projeye dönüştürdük. Faal 149 kulübümüz, 48 bin 165 lisanlı sporcumuz, 80 tesisimiz ve ilimizin markası Sivas Sporumuz ile bizler bu şehri Genç ve Spor Dostu olarak görüyor ve bunu sürdürmek içinde elimizden gelen bütün gayreti gösteriyoruz. Yeni yatırımlarımız, geliştirdiğimiz projelerle Gençlik ve Spor alanında örnek şehirlerden biri olacağız” ifadelerini kullandı.

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