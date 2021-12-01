Yiğidolar, Alanyaspor maçına yoğun tempoda hazırlanıyor

Spor Toto Süper Lig’in 15. hafta maçında deplasmanda Alanyaspor ile karşılaşacak olan DG Sivasspor, bugün öğlen saatlerinde yaptığı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüp tesislerinde Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve yardımcıları yönetiminde basına kapalı olarak saat 12.00'de başlayan antrenman 1 saat 30 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Ardından savunma oyuncuları çabukluk çalışması yaparken, hücum oyuncuları ise şut çalışmaları yaptı. Yiğidolar son bölümde ise yarım sahada çift kale maç yaptı.

Kırmızıbeyazlı takım yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam edecek.

Alanyaspor ile Sivasspor 4 Aralık Cumartesi günü saat 13.30'da Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda karşılaşacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.