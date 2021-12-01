Sivasspor'da Alanyaspor maçı hazırlıkları sürüyor

SİVAS,(DHA) - Demir Grup Sivasspor, hafta sonu deplasmanda oynayacağı Aytemiz Alanryaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.
Spor Toto Süper Lig'in 15'inci haftasında deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak Demir Grup Sivasspor, bugün öğlen saatlerinde yaptığı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarını sürdürdü.
Kulüp tesislerinde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetimindeki antrenman ısınma hareketleriyle başladı. 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam eden idman; savunma oyuncularının çabukluk çalışması, hücum oyuncularının ise şut çalışmaları ile devam etti. Kırmızı-beyazlılar son bölümde ise yarım sahada çift kale maç yaptı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Antrenmandan görüntüler
DHA-Spor Türkiye-Sivas Eraydın AYTEKİN
2021-12-01 15:23:45
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