Sivas Müftülüğünden Engelliler Günü programı Sivas İl Müftülüğü Engelli Koordinatörlüğü 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla program düzenledi

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3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında Sivas İl Müftülüğü Engelli Koordinatörlüğü tarafından program düzenlendi.

Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezinde düzenlenen programa Sivas İl Müftüsü Yusuf Akkuş, müftülük personeli, din görevlileri, Kur’an kursu öğreticileri ve engelli vatandaşlar katıldı.

Açılış konuşmasının ardından İl Müftü Yardımcısı Muttalip Karataş tarafından “İslam'ın engellilere bakışı ve sağladığı kolaylıklar” konulu konferans verildi.

Din görevlilerinin tasavvuf müziği eserlerini icra etmesinin ardından Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Özel Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Fadime İçten Karasu engellilere yönelik yaptıkları çalışmalara ilişkin sunum gerçekleştirdi.

Engelli vatandaşları temsilen konuşan Rukiye Özdemir ise engelli bireylerin toplumdan beklentilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Program, Müftü Akkuş’un konuşmacılara ve programda emeği geçen personele hediye takdimiyle sona erdi.

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