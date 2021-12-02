Karla kaplı merada otlanan koyunlar ilginç görüntüler oluşturdu

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Sivas’ta karla kaplanan meralarda yayılan koyun sürüsü ilginç görüntüler oluşturdu.

Sivas’ta geçtiğimiz gün etkili olan kar yağışı yüksek kesimlerde meraların karla kaplanmasına neden oldu. Küçük baş hayvan yetiştiricileri yağan kara rağmen koyunlarını otlatmaktan vazgeçmedi. Sivas’ın Ulaş ilçesi Demircilik Köyünde küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan Hüseyin Öntaş, sürüsünü karla kaplı meralara sürdü. Koyunlar kar boyunu aşan kuru otlarla beslendi. Kapla kaplı merada yayılan koyunlar güzel görüntüler oluşturdu.

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