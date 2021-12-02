Sivaslı öğrenciler model uçakta Türkiye ikincisi oldu

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İstanbul’da yapılan FF Salon Model Uçak Türkiye Şampiyonasında Sivas Hacı Mehmet Sabancı Anadolu Lisesi Türkiye ikincisi oldu.

Türkiye Hava Sporları Federasyonu ile Büyükçekmece Sportif Havacılık Kulübü geçtiğimiz günlerde İstanbul Bağcılar Spor Salonu’nda Free Flight Salon Model Uçak Türkiye Şampiyonası 3. etap yarışları düzenlendi.

Büyükler kategorisindeki 3. Etap yarışlarına 62 takım katılarak kıyasıya mücadele etti. Yarışmaya 4 model uçakla katılan Hacı Mehmet Sabancı Anadolu Lisesi Hava Sporları Kulübü öğrencileri, geliştirdikleri model uçakla büyükler kategorisinde Türkiye ikincisi oldu.

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